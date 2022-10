Gazzetta - Rinnovo Leao, martedì incontro tra il Milan e l'avvocato di Rafa. Nuova offerta rossonera: 5 mln a stagione e saldo del risarcimento allo Sporting

MilanNews.it

Le parole di Paolo Maldini prima della sfida di Champions League contro il Chelsea hanno confermato che la volontà del Milan è sempre quella di rinnovare il contratto di Rafael Leao e l'obiettivo è di chiudere la vicenda prima della sosta per il Mondiale. E qualcosa potrebbe muoversi già la prossima settimana: martedì, al massimo mercoledì, i dirigenti rossoneri hanno infatti un appuntamento con l’avvocato francese che da inizio anno rappresenta l’attaccante portoghese.

SERVONO I FATTI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in via Aldo Rossi si respira fiducia e si punta molto anche sulla ferma volontà del giocatore di restare al Milan. Ovviamente le parole e le intenzioni non possono bastare, servono i fatti ed in particolare la firma sul prolungamento. Per convincere Leao, il club rossonero ha pronta una nuova offerta: aiutare il giocatore a saldare il famoso risarcimento con lo Sporting Lisbona (circa 9-10 milioni di euro) e offrirgli un quinquennale da cinque milioni all’anno.

NUOVA OFFERTA - Non sarebbero i 7 milioni che vorrebbe Rafa, ma è una proposta che porrebbe finalmente fine alla vicenda con lo Sporting che sta andando avanti da troppo tempo e che non lascia del tutto tranquillo l'attaccante del Milan. Il Diavolo offrirà di fatto di sostituirsi a Leao: chiaramente non potrà porsi come interlocutore dello Sporting Lisbona, ma lo appoggerà moralmente e, soprattutto, economicamente. Oltre a questo, i rossoneri sono disposti anche ad alzare la loro ultima offerta di ingaggio di 500 mila euro (da 4,5 a 5 milioni netti a stagione). Basterà per convincere il giovane attaccate portoghese? Settimana prossima si saprà probabilmente qualcosa in più.