Gazzetta - Rinnovo Leao: trattativa in fase di definizione. Arriva anche la conferma di Rafa...

Rafael Leao ha approfittato ieri del pomeriggio libero per andare a vedere giocare Zé Gomes, suo ex compagno di squadra ai tempi dello Sporting Lisbona e delle nazionali giovanili che milita ora al Seregno in Serie C. L'attaccante rossonero si è presentato sugli spalti dello stadio Ferruccio e, oltre ad aver visto da vicino il primo gol in campionato del suo amico contro la Juventus Under 23, ha anche dato un'importante conferma sul suo rinnovo imminente con il Milan.

RINNOVO VICINO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, sulla tribuna con lui erano presenti anche alcuni tifosi milanisti che gli hanno ovviamente chiesto novità sul prolungamento del suo contratto che scade nel 2024: Leao ha sorriso e annuito, confermando di fatto che la trattativa per il rinnovo prosegue molto bene ed è ormai in fase di definizione. Le prossime settimane saranno dunque decisive per arrivare ad un accordo definitivo e alla sua firma fino al 2026.

DIMENTICARE SALERNO - In attesa che arrivi l'annuncio ufficiale, Leao deve concentrarsi solo sul campo dove è reduce da una prestazione non molto positiva contro la Salernitana. Venerdì arriva a San Siro l'Udinese, un match che il Milan deve vincere a tutti i costi per riprendere la sua corsa in classifica. Il portoghese, così come tutta la formazione rossonera, dovrà cercare di far dimenticare subito il deludente pareggio di Salerno. E per farlo c'è solo un modo...