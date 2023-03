Gazzetta - Rinnovo o cessione in estate? Leao al bivio: nuovo contatto a breve tra le parti

Se l'anno scorso e nella prima parte di questa stagione Rafael Leao ha spesso trascinato il Milan, ora il portoghese è entrato in un tunnel dal quale sta faticando ad uscire: il numero 17 rossonero non solo non segna da due mesi, ma le sue prestazioni sono ben al di sotto delle aspettative. Dietro a questa crisi, ci sono vari motivi che vanno dalla nuova posizione in campo che ricopre dopo il cambio di modulo, fino alla ben nota questione del rinnovo di contratto.

NUOVO CONTATTO - Stefano Pioli ha assicurato che la trattativa per il prolungamento non sta condizionando il suo rendimento, ma sicuramente non lo lascia tranquillo. Secondo La Gazzetta dello Sport, un nuovo contatto (da capire se telefonico o un vertice faccia a faccia) tra le parti è previsto a breve, se non la prossima settimana, al massimo nell'ultima di marzo. Rispetto a qualche mese fa filtra un po' di fiducia in più, ma la tanto attesa firma sul nuovo contratto per ora continua a non arrivare.

STRATEGIA MILAN - Il Milan sta facendo di tutto per convincere Leao a prolungare e ha tempo fino al termine di questa stagione, poi la strategia rossonera cambierà: senza rinnovo, in estate il club di via Aldo Rossi aprirà infatti alla cessione del portoghese al miglior offerente. I dirigenti milanisti vogliono evitare assolutamente perderlo a zero nel 2024 e quindi il prossimo mercato estivo è l'ultima finestra utile in cui il Diavolo può cederlo ed ottenere una cifra importante.