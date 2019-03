Gazzetta - Rivalutazione rossonera: quanto è cambiato il Milan negli ultimi mesi

In pochi si sarebbero aspettati un Milan al terzo posto in classifica in questo momento della stagione, soprattutto, per esempio, dopo l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League. La squadra di Gattuso ha avuto una crescita esponenziale e rispetto a qualche mese fa sembra essere un'altra squadra: la rivalutazione del Diavolo riguarda tanti aspetti, dalle quotazioni di mercato al botteghino passando, ovviamente, dalla classifica.

AUMENTO DI VALORE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza quanto è cresciuto il valore dei giocatori milanisti negli ultimi mesi: Gigio Donnarumma, ad esempio, è tornato a fornire prestazioni di altissimo livello e in questo momento è quasi insuperabile. Se il Milan ora prende pochissimi gol deve ringraziare il suo giovane portiere e il suo capitano Alessio Romagnoli, vero leader della difesa: per entrambi servirebbero almeno 60 milioni di euro a testa per indurre in tentazione il club di via Aldo Rossi, il quale però ritiene tutti e due incedibili. In questi mesi, è aumentato il valore di mercato anche di Calabria, Musacchio e Rodriguez, così come di Paquetà, il cui impatto è stato sorprendente, di Kessie, di Calhanoglu, di Piatek e pure di Cutrone, nonostante stia trovando poco spazio visto l'ottimo rendimento del Pistolero.

ENTUSIASMO - Rispetto a sei mesi fa, inoltre, è cambiata anche la classifica dei rossoneri, che nelle ultime sette giornate di Serie A ha portato a casa nove punti in più dell'Inter, superandola così in terza posizione. Rispetto ad un anno fa, la squadra di Gattuso ha raccolto quattro punti in più dopo 26 giornate di campionato. Un Milan migliore attrae poi più gente allo stadio e gli oltre 61 mila spettatori visti contro il Sassuolo a San Siro sono la testimonianza migliore del grande entusiasmo che c'è adesso intorno alla formazione milanista.