Gazzetta - Rivoluzione Milan, lascia anche Gattuso: idee divergenti, tecnico e club scelgono il divorzio

Nuova rivoluzione in vista. Oggi prenderà il via l’ennesimo nuovo corso rossonero. Il primo passo ufficiale sarà l’addio di Leonardo, che nelle prossime ore annuncerà le sue dimissioni. Ma non solo: oltre al direttore tecnico, anche Rino Gattuso dovrebbe interrompere il suo rapporto con il club di via Aldo Rossi.

DIVERGENZE - È questo - scrive La Gazzetta dello Sport - il risultato dei lunghi colloqui andati in scena ieri a Casa Milan con Gazidis. La fumata nera verrà ufficializzata oggi. Fra i principali motivi che avrebbero portato al divorzio c’è una differenza di vedute sulle strategie da adottare sul mercato: la proprietà è intenzionata a investire sui giovani, mentre Rino vorrebbe uomini di esperienza. L’altro motivo è riconducibile direttamente a Gattuso, che nelle ultime settimane è apparso sfibrato dalla stagione (ha dichiarato di sentire “troppe responsabilità” e di non voler “lasciarci le penne”).

FORMULA - Con ogni probabilità, il tecnico non vede una linea ben definita e sufficienti garanzie sul progetto. La precisione è presa: Rino lascerà il Milan dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. La formula si troverà: probabile la risoluzione del contratto, che scade nel 2021 e al Milan costa 4 milioni lordi a stagione.