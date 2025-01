Gazzetta - Santiago Gimenez ha detto sì al Milan. Diavolo pronto ad acquistarlo a titolo definitivo

Santiago Gimenez vuole esaudire il sogno di indossare la maglia del Milan. Al termine della scorsa sessione estiva di trasferimenti, l'attaccante messicano svelò di un tentativo in extremis del Diavolo con il Feyenoord, che per tempistiche e distanza tra domanda ed offerta non si concretizzò.

Questa volta però sembrerebbe essere diversa la situazione, anche perché il classe 2001 non avrebbe alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire, di nuovo, quest'opportunità. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport, che nelle prossime ore l'agente che rappresenta ufficialmente Santiago Gimenez, Rafaela Pimenta, e il pare del calciatore, Christian Gimenez, che gestisce la carriera del figlio, faranno presente al Feyenoord la volontà del messicano di cambaire maglia e sposare il progetto rossonero.

È TUTTA UNA QUESTIONE DI ACCORDI - Trovare un accordo con il Feyenoord si pronostica essere un'impresa ardua con il Milan, che invece ne avrebeb raggiunto già uno di massima con Santiago Gimenez, che attualmente in Olanda guadagna meno di un milione netto a stagione.

Come per Hancko, il club di Rotterdam avrebbe intenzione di fare muro anche per il messicano tenendoselo stretto almeno fino alla fine della stagione. Inutile dire che possibilità di chiudere l'operazione in prestito non ne esistono: il cartellino di Gimenez va comprato anche perché il prestito con obbligo di riscatto equivale comunque ad un'operazione a titolo definitivo.

Piuttosto, scrive la rosea, bisognerà ragionare sulla cifra da bonificare eventualmente al Feyenoord, che per il momento spara piuttosto alto. Dalle parti di via Aldo Rossi, però, sperano nella cessione di Pavlovic ed Emerson Royal per racimolare il tesoretto da reinvestire poi in Santiago Gimenez, anticipando così di sei mesi l'investimento per l'attaccante previsto per l'estate 2025.