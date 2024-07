Gazzetta - Settimana decisiva per Pavlovic ed Emerson. A centrocampo avanza Konè

Stiamo per arrivare al giro di boa del calciomercato, eppure il Milan è fermo a una sola operazione in entrata: Alvaro Morata al centro dell'attacco. Adesso la dirigenza deve accelerare per le altre operazioni - almeno una per reparto, se non di più - a partire dalla difesa con Pavlovic ed Emerson Royal che si avvicinano. A centrocampo si iniziano a vagliare profili alternativi a Fofana.

Settimana decisiva

I nomi più vicini a vestire la maglia del Milan appartengono a giocatori difensivi. Sia per Strahinja Pavlovic, centrale del Salisburgo, che Emerson Royal, terzino del Tottenham, sono intenzionati a trasferirsi in rossonero e spingono da tempo con i rispettivi club per far sì che le operazioni abbiano un esito positivo. Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, questa può essere davvero la settimana decisiva per portare a termine entrambe le operazioni. Si aspetta che austriaci e inglesi accettino rispettivamente le offerte da 20 e 15 milioni circa. Con il possibile arrivo del difensore serbo, è possibile che si aprano le porte all'addio di Malick Thiaw, su cui c'è vivo l'interesse del Newcastle United che ancora, però, non ha fatto un'offerta ufficiale: il Milan chiede 35-40 milioni.

Kone, l'alternativa

Per il centrocampo il Milan ha scelto Youssouf Fofana e si può dire certamente che Fofana abbia scelto il Milan. A mettere i bastoni tra le ruote, però, dopo l'accordo tra club e giocatore, è il Monaco che, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 e la volontà del francese già espressa di non rinnovare, chiede una cifra vicina ai 35 milioni. Vista la situazione, per il club rossonero non vale la pena spendere così tanto e quindi cerca di capire se con il tempo le pretese dei monegaschi possono abbassarsi. In tutto questo da Casa Milan si tutelano e cerchiano le alternative. Nelle ultime ore il nome forte in tal senso è quello di Manu Konè, 23enne del Borussia Moenchengladbach e della nazionale olimpica francese. Il giocatore era già stato cercato in passato dai rossoneri ed è in uscita dal club tedesco: la richiesta, secondo la rosea, è di 15 milioni.