Gazzetta - Si scalda l'asse Milano-Londra: sul tavolo Lukaku ma non solo

vedi letture

Il Milan continua a lavorare in questo calciomercato, iniziato ufficialmente ieri, per rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. L'obiettivo, come oramai dichiarato da tempo, è quello di regalare al lusitano almeno un rinforzo per reparto, con l'attacco ed il centrocampo che restano le priorità assolute considerata la necessità di andare a puntellare proprio quelle zone di campo. A fronte di questo nel corso delle ultime settimane tanti nomi interessanti sarebbero stati accostati al Milan, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'asse Milano-Londra con il Chelsea potrebbe per l'ennesima volta dare i suoi frutti, visto che sul tavolo ci sarebbe non solo il nome di Romelu Lukaku ma anche quelli di altri due giocatori che tanto piacciono dalle parti di Casa Milan.

LUKAKU - Paulo Fonseca vorrebbe avere il prima possibile il suo nuovo attaccante, ma il neo allenatore del Milan sa benissimo che con gli Europei di mezzo le trattative vanno a rilento, soprattutto se si è corsa per il titolo di regina del Vecchio Continente. Sconfitto dalla Francia di Theo e Maignan, il Belgio di Romelu Lukaku è stato però deragliato, ma ciò non significa che l'attaccante belga deciderà nell'imminente il suo futuro. Adesso l'ex Roma vuole godersi le vacanze insieme alla sua famiglia e valutare al meglio cosa fare nella prossima stagione, con le opzioni Milan, Napoli ed Arabia Saudita sul tavolo. Fra queste, però, quella che lo porterebbe a vestire il rossonero sembrerebbe essere la più concreta e plausibile, visto che gli azzurri con la questione Osimhen starebbero decisamente arrancando. Se ad oggi il Milan non ha ancora affondato il colpo, è perché le richieste del Chelsea sono esagerate. Per Lukaku, 31 anni, i Blues vogliono almeno 40 milioni di euro, stessa cifra richiesta alla Roma per il riscatto del belga, e che come i giallorossi neanche il Diavolo è disposto a pagare. Per questo motivo o si cerca un accordo sulla falsa riga di quello che l'anno scorso portò l'ex Inter nella capitale, ovvero prestito oneroso a 6 milioni con un riscatto tutto da trattare, o il club di Londra abbassa di tanto le sue pretese.

NON SOLO LUKAKU: L'ASSE COL CHELSEA SI SCALDA - Milan e Chelsea non starebbero parlando solo di Romelu Lukaku, che resta ovviamente l'operazione più mediatica ed importante fra le tre. Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera starebbe valutando con quella dei Blues anche Trevoh Chalobah e Carney Chukwuemeka, due calciatori che dalle parti di Casa Milan conosco molto bene perché nel mirino già da diverso tempo. Ovviamente prima di parlare di fumata bianca ce ne vuole, anche perché in questo caso l'arrivo dei due giocatori dipenderebbe molto da altre operazioni, per Chalobah l'uscita di Thiaw mentre Chukwuemeka non è la priorità rispetto a Fofana del Monaco, ma comunque sono due nomi da non perdere di vista in questo calciomercato per il Milan.