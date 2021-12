Gazzetta - Solidità Messias, il brasiliano non spreca occasioni: sta dimostrando di essere da Milan

Favola? Macché! Semmai conferma. Junior Messias - Pioli lo ha ribadito anche ieri dal pancione di Marassi - è al Milan per le sue qualità, non certo per la storia da film che lo accompagna. Quindi basta parlare del suo passato, di quello che è stato e ha vissuto. Il brasiliano, oggi, è una risorsa di questa squadra, un calciatore di assoluto talento che ha solo voglia di imporsi a certi livelli.

Concretezza è gol

Contro il Genoa si è preso la scena con personalità e qualità, alla sua prima gara da titolare in campionato con il Milan. E se il gol all’Atletico Madrid è stato salutato come un miracolo, osserva La Gazzetta dello Sport, i due realizzati al Ferraris sono il segnale di una certa solidità. Messias ha dimostrato di avere una grande dote. Il dribbling? Certo, ma non solo... Junior ha il dono della concretezza, è freddo sotto-porta. In altre parole: non spreca le occasioni create dalla squadra, ma le valorizza trasformandole in punti.

Sulla giusta strada

Messias ha lottato per arrivare dove si trova adesso, ma questo è un capitolo chiuso. La strada, ovviamente, è ancora lunga, ma il brasiliano sta dimostrando di avere la personalità giusta per affermarsi anche nel Milan. Mister Pioli lo apprezza e continua a riempirlo di complimenti. Maldini e colleghi gongolano per il colpo messo a segno.