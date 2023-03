Gazzetta - Sorpresa Vranckx: non gioca da due mesi, ma il Milan pensa al suo riscatto

Non gioca da due mesi (ultima presenza il 14 gennaio), non è in lista Champions e nelle ultime settimane gli è stato spesso preferito anche Bakayoko, ma nonostante tutto questo il Milan sta seriamente pensando di riscattare in estate Aster Vranckx. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che definisce curioso il caso del giovane centrocampista belga.

IN CRESCITA - Dietro a questa ipotesi che appare piuttosto concreta secondo la Rosea, c'è il fatto che da Milanello arrivano voci molto positive su Vranckx, il quale in allenamento è salito di livello, è intenso, si fa sentire ed è migliorato molto rispetto all'inizio della stagione. Proprio per questo motivo, i dirigenti di via Aldo Rossi stanno pensando seriamente di acquistarlo a titolo definitivo in estate.

A QUALI CONDIZIONI? - Non si sa ancora a quali condizioni, cioè se pagando i 12 milioni di euro del diritto di riscatto stabilito lo scorso agosto oppure se intavolando una nuova trattativa con il Wolfsburg per ottenere un prezzo più basso, ma le intenzioni del Milan sembrano essere piuttosto chiare. Nelle prossime settimane, ci saranno tante partite e Pioli non può pensare di far giocare sempre Tonali, Bennacer e Krunic. Arriverà il momento anche di Aster e lui dovrà farsi trovare pronto per convincere ancora di più il Diavolo a riscattarlo a fine campionato.