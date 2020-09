Gazzetta - Soumaré supera Bakayoko: stallo col Chelsea, il Milan intensifica i contatti con il Lille

Frena ancora la trattativa con il Chelsea per Bakayoko. La forbice tra le parti, infatti, è ancora ampia. Il nodo è sempre legato alla cifra del diritto di riscatto: i Blues chiedono 30 milioni, il Milan di ferma a 20. La fase di stallo dura ormai da troppo tempo: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, viste le difficoltà riscontrate nell’affare Bakayoko, stanno virando con decisione su Boubakary Soumaré.

NUOVI CONTATTI - I dirigenti rossoneri - riferisce la rosea - hanno deciso di intensificare i contatti con il Lille, club proprietario del cartellino del 21enne centrocampista. La società francese appare disposta a concedere condizioni molto più economiche per il prestito. Nei prossimi giorni, dunque, se la situazione con il Chelsea non dovesse sbloccarsi a stretto giro di posta, l’operazione Soumaré potrebbe decollare definitivamente.

NESSUNO SCONTO - Ora come ora si può parlare di un autentico sorpasso, scrive la Gazzetta. Marina Granovskaia, infatti, braccio destro di Abramovich, non intende fare sconti su Bakayoko, nonostante il giocatore non rientri nei piani dei Blues (il francese non figura nella lista dei nuovi numeri di maglia per la stagione 2020-21) e abbia già manifestato la sua volontà di tornare al Milan.