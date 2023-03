Gazzetta - Stadio, entro aprile il dossier: per lo stadio piano da 600 milioni

Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il club di via Aldo Rossi non vuole perdere tempo, specialmente dopo che se ne è perso moltissimo negli ultimi anni e dopo che Gerry Cardinale ha preso le redini delle operazioni con delle idee molto chiare. L'obiettivo è lavorare alacremente nelle prossime settimane su un possibile progetto a La Maura, studiare il caso, e prendere una decisione definitiva da perseguire con tutte le risorse entro aprile. Per tutte le altre opzioni sul tavolo è già stato preparato un dossier, sia per la Cattedrale (come è noto) sia per le soluzioni di provincia, in questi giorni bisognerà lavorare a quello della zona dell'ippodromo che è diventata l'alternativa più credibile al progetto del nuovo San Siro. Quest'ultimo, da parte sua, rimane in piedi come ipotesi solo nella forma. Cardinale guarda già oltre.

Investimenti e partner

Come emerso nella giornata di ieri, il Milan avrebbe già chiesto la consulenza di una della società più rilevanti all'interno del settore di management dello sport e con grande esperienza per gli stadi, la CAA Icon. L'azienda si è occupata già di impianti futuristici e innovativi soprattutto sul suolo americano e aiuterà con la consulenza per il nuovo stadio. Aiuto già avviato con la preparazione del sondaggio che da ieri ha iniziato a circolare tra i tifosi rossoneri. Il nuovo progetto ha i contorni ancora tutti da definire ma la rosea ipotizza che possa rivelarsi un impianto da circa 60-70 mila posti e con un costo tra i 500 e i 600 milioni di euro. Il prezzo varierà a seconda dei materiali e scelte di progetto. Ma l'investimento dovrà coprire anche altri campi non direttamente inerenti alla struttura dell'impianto: viabilità, bonifica, opere accessorie... Difficile, invece, capire ancora a chi sarà affidato il progetto anche se uno dei candidati rimane lo studio Popolous che aveva anche progettato la Cattedrale.