Gazzetta - Strategie chiare, feeling con Ibra e capacità di adattamento: Milan, sono in rialzo le quotazioni di Pioli

Il destino di Stefano Pioli, che ha preso il posto di Giampaolo sulla panchina del Milan lo scorso ottobre, sembrava essere già scritto e invece potrebbe non essere così: nonostante il club abbia già avuto dei contatti con Rangnick e con Marcelino, sarebbero infatti in rialzo le quotazioni dell'attuale allenatore milanista che potrebbe quindi essere confermato al suo posto anche per la prossima stagione.

I MERITI DI PIOLI - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Pioli ha cambiato il Milan da quando è arrivato, impostando un calcio pratico e facendo rinascere diversi giocatori che avevano deluso parecchio nella prima parte della stagione. Il tecnico rossonero ha migliorato poi la fase difensiva e ha instaurato un ottimo rapporto anche con Zlatan Ibrahimovic, il quale apprezzo molto la praticità di Pioli.

BUDGET PIU' BASSO - Visto il momento del calcio a causa dell'emergenza coronavirus, che avrà necessariamente delle conseguenze sul futuro di questo sport, il Milan potrebbe decidere di "rinviare" l'ennesima rivoluzione e puntare ancora su quello che ha già. L'attuale tecnico ha quindi delle chance reali di essere confermato, anche perchè, rispetto ad altri profili, accetterebbe di lavorare con un budget che potrebbe essere più basso del previsto proprio a causa dell'emergenza per il Covid-19.