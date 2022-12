Gazzetta - SuperGiroud nella Francia, anche il Milan se lo gode e lo aspetta. In ballo c'è pure il rinnovo...

MilanNews.it

Olivier Giroud ha segnato tre gol nel Mondiale e così è diventato il miglior marcatore della storia della nazionale francese, superando Henry in questa speciale classifica. E pensare che in molti pensavano non avrebbe nemmeno partecipato al torneo in Qatar, ma da quando è arrivato al Milan l'attaccante sta vivendo una seconda giovinezza e quindi il ct Deschamps non poteva non convocarlo. C'è stato poi l'infortunio di Benzema che lo ha fatto diventare anche il centravanti titolare della Francia.

NUOVA SFIDA - Nella giornata di ieri, in vista dei quarti di finale contro l'Inghilterra in programma sabato alle 20, Giroud è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato anche del suo anno e mezzo in rossonero: "Quando sono arrivato al Milan, ho detto che ero deluso di aver lasciato Londra e la Premier League, ma per me era il momento giusto per una nuova sfida. Avevo un’opportunità di giocare per il grande Milan, ero molto carico, sapevo di avere ancora un po’ di begli anni davanti a me ed ero fiducioso. Abbiamo vinto lo scudetto al primo anno e voglio fare ancora di più per questo club".

RINNOVO - Il Milan si gode questo SuperGiroud e lo aspetta a braccia aperte per la ripresa del campionato. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, in ballo c'è poi anche il rinnovo del contratto che scade il prossimo 30 giugno: la volontà comune è di andare avanti insieme, ma dopo l'exploit mondiale il giocatore potrebbe chiedere un aumento dell'ingaggio, soprattutto se dovessero arrivargli altre offerte più alte rispetto a quella del Diavolo.