Gazzetta - SuperLeao: due gol e un assist nel derby. E ora il Milan deve blindarlo

Il Milan vince il primo derby di questa stagione: 3-2 e super prestazione di Rafael Leao, autore di una doppietta e un assist. A segno anche Olivier Giroud. Il portoghese è uno stato di forma incredibile e lo rappresenta il secondo gol: stop, lascia Bastoni e De Vrij sul posto e un secondo dopo realizza la rete del momentaneo 3-1, sempre con il sorriso stampato in faccia.

100 in Serie A

Rafa si è confermato nella partita più importante di questo inizio di stagione. Nonostante i numeri non facciano impressione - 14 passaggi, scrive La Gazzetta dello Sport, e tre cross - il portoghese porta a casa comunque due reti e l'assist per il gol di Giroud, che si gira ancora una volta e batte Handanovic. Alla sua centesima partita in Serie A, Leao realizza il primo gol in un derby, risultando decisivo.

E il rinnovo...

E ora tocca a Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan dopo il cambio di proprietà, ieri presente a San Siro per il suo primo derby rossonero. E proprio sotto agli occhi di Cardinale, Leao sfoggia una prestazione di livello, una prestazione da rinnovo: ora sarà compito del numero uno di RedBird portare a casa uno degli obiettivi "di mercato" del Milan: il rinnovo di Leao.