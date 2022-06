Gazzetta - Svanito Botman il Milan cerca il colpo davanti: da Asensio a Ziyech, tutti i nomi

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Fresco di scudetto, il Milan deve alzare ancora di più il livello. Per i rossoneri serve aumentare qualità sia in difesa, sia sulla trequarti, dove Mister Pioli può contare su pochi giocatori di qualità. Tra i nomi per la difesa c'era quello di Sven Botman, affascinato molto dai rossoneri, ma terminato alla corte del Newcastle. Ora, scrive la Gazzetta dello Sport, diventa naturale pensare che l'importante spesa per il centrale venga usata davanti.

I nomi per la trequarti

Il Milan dovrà tenere in condizione due fattori: qualità e costi. Gli esempi sono quelli di Marco Asensio e Charles De Ketealere, che possono sfruttare il decreto crescita che permette uno sconto fiscale. I rossoneri, comunque, osservano giocatori giovani e forti. Diversa la situazione di Dybala e Ziyech - scrive la rosea - su cui non si potrà esercitare il decreto crescita.

Difficoltà?

Asensio è un nome che piace molto al Milan e costa 20 milioni, ma la richiesta di ingaggio molto alta complica i piani dei rossoneri. Tra i candidati c'è anche Charles De Ketelaere, che i rossoneri potrebbero portare a casa con 30 milioni. Hakim Ziyech è tornato in auge da poco: arriverebbe in prestito, portando con sè un ingaggio pesante. Dybala, invece, dovrà aspettare l'evoluzione della trattativa con l'Inter e i ragionamenti di Maldini e Massara.