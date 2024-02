Gazzetta - Tabù infranto e prestazione da leader: a San Siro il miglior Leao stagionale

Era il 23 settembre 2023, il Milan era reduce da una prestazione sciupona in casa contro il Newcastle in Champions e dai cinque gol incassati nel derby in campionato. Leao, nel mirino delle critiche, scese in campo con la fascia da capitano al braccio e con un'accelerazione delle sue spaccò in due la difesa del Verona, segnando. Questo, prima di ieri, era stato l'ultimo gol di Leao in campionato. Dopo 155 giorni, il tabù è stato infranto ma è soprattutto la prestazione complessiva ad aver rubato l'occhio.

Capolavoro

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, la giocata che Rafael Leao fa dopo tre minuti contro l'Atalanta è semplicemente un gol capolavoro. E forse il portoghese aveva proprio bisogno di una rete così per ritrovare il sorriso anche in campionato. Una giocata in cui tutte le sue qualità emergono: velocità, strapotere fisico e classe. Ma è stato un gol - e in generale una partita - che hanno messo in mostra tutta la volontà di Leao di tornare sul tabellino dei marcatori e di incidere sul risultato della sua squadra, come è sempre stato abituato a fare e come anche in questo 2024 sta facendo, anche se magari non con gol molto frequenti. Intanto, con la rete di ieri, ha messo a segno il terzo gol più veloce con la maglia del Milan ma soprattutto ha raggiunto Rui Costa nella classifica dei marcatori portoghesi in Serie A: al secondo posto con 42 segnature.

Season day

Un peccato che il Milan non riesca a trovare i tre punti dopo una prestazione così. Non è solo il gol ma è tutta la partita di Leao a rubare l'occhio. Un pericolo costante per la difesa dell'Atalanta che come unica contromisura ha il fallo (ripetuto). Segnali da leader per Leao che nel secondo tempo, dopo aver pescato con un lancio delizioso Pulisic poi sprecone, aizza la folla di San Siro a spingere ancora di più. Una partita in cui ha voluto far vedere di esserci e in cui si è preso le responsabilità, dall'inizio alla fine. Non è un caso che abbia giocato il numero più alto di palloni di tutta la sua stagione, 86. E infatti, quella di ieri, è stata proprio la gara migliore della sua annata. Non c'è dubbio neanche per Stefano Pioli che nei microfoni del post gara ha commentato così: "È la miglior prestazione della stagione per continuità. Le sue giocate le ha sempre avute, ma in questa partita le ha fatte con continuità importante e con un ottimo lavoro in fase difensiva. Nasce tutto da lui e dalla sua mentalità. Dovrà provare ad essere sempre questo tipo di giocatore perché ne ha i mezzi". La missione ora è continuare così.