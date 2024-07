Gazzetta - Theo, rinnovo a fine mercato. Nessuna offerta all'altezza dall'estero

L'estate è il periodo dove il calciomercato si esprime al massimo del suo potenziale. Ed è per questo che anche il Milan in queste e nelle prossime settimane si concentrerà principalmente sul rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. La prossima settimana potrebbe essere finalmente quella decisiva per iniziare a vedere qualche colpo. Ma tra i tanti temi dell'estate rossonera, ci sono anche quelli dei rinnovi di Theo e Maignan. Per il terzino le cose potrebbero andare in porto prima del previsto.

Fine estate

Sia Theo Hernandez che Mike Maignan vivono la stessa situazione contrattuale con il Milan: i loro accordi scadono nel 2026. A due anni da questa data, il club rossonero ha imparato che è necessario muoversi per tempo, specialmente se si parla di due top player, non solo a livello di rosa ma anche a livello mondiale. A oggi il più vicino a strappare un nuovo accordo è proprio il terzino e vicecapitano rossonero: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, dopo che si saranno calmate le acque del mercato, il Milan chiuderà il rinnovo di Hernandez. Dunque sarà necessario aspettare la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre. Sarà un prolungamento molto importante sia in termini di tempo che soprattutto sotto il profilo economico. I rossoneri vogliono riconoscere al numero 19 il suo reale status, quello di terzino sinistro tra i più forti di tutto il mondo, con un contratto adeguato.

Nessuna offerta

Come riporta la rosea, l'ultimo incontro tra il Milan e l'agente di Theo risale a due mesi fa, prima dell'inizio dell'Europeo. Ora le trattative sono state messe in standby, prima per la competizione continentale e poi per le vacanze. Attualmente Hernandez percepisce un ingaggio da 4-4.5 milioni più bonus: l'obiettivo è raggiungere Rafa Leao, il più pagato della rosa, a 6-6.5 milioni più bonus. Dunque per i tifosi rossoneri (e per Theo) ci sarà da aspettare ancora qualche settimana prima di poter passare sotto lo striscione del traguardo. Nell'attesa bisognerà comunque stare attenti a possibili interessamenti lampo di qualche top club. Al momento, puntualizza la rosea, non ce ne sono stati: anche il Bayern Monaco, che a fine scorsa stagione sembrava intenzionato a mettere le mani sul milanista, non ha mai bussato alle porte di via Aldo Rossi. In aggiunta a tutto questo, il mondo rossonero si vuole affidare a Zlatan Ibrahimovic che ha ribadito che Theo, così come Maignan e Leao, non sarebbe partito quest'estate.