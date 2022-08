Gazzetta - Tonali, domani gli esami per capire l'entità dell'infortunio: il Milan spera in un'elongazione, ma teme uno stiramento

Sei gol, una squadra che gioca a memoria e che è già in forma. Nonostante tutto questo, Stefano Pioli non è tornato da Vicenza con il sorriso a causa del problema muscolare che ha costretto Sandro Tonali ad abbandonare il campo all'inizio del secondo tempo. Il numero 8 rossonero è uscito dal campo dolorante, con la faccia piuttosto scura e contrariata visto che sabato prossimo il Diavolo avrà il suo primo match ufficiale della stagione 2022-2023 contro l'Udinese.

ESAMI STRUMENTALI - Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva, nella giornata di domani Tonali si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio e soprattutto i tempi di recupero: la speranza è che si tratti solo di un'elongazione che potrebbe risolversi in pochi giorni, ma il timore è che possa essere uno stiramento e a quel punto lo stop sarebbe certamente più lungo (un mese).

PRONTO KRUNIC - Anche se dal controllo medico dovessero arrivare buone notizie, difficilmente Pioli lo rischierà contro l'Udinese. Per questo, in caso di forfait, è già pronto Rade Krunic che farà coppia in mezzo al campo con Bennacer. L'alternativa è Tommaso Pobega, che però ha avuto un problema muscolare anche lui durante la preparazione estiva e ieri contro il Vicenza è rimasto in panchina per 90'.