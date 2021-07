Gazzetta - Tonali ha firmato (oggi sarà a Milanello), Calabria è pronto a rinnovare. E si accelera per Kessie

Prima Tonali, per il quale si attende solo l’ufficialità, quindi Calabria, che potrebbe rinnovare già oggi, infine Kessie, il campione che il Milan vuole blindare a ogni costo. C’è tanto lavoro da fare in via Aldo Rossi, tra mercato in entrata, conferme e contratti da prolungare. Alcune importanti pratiche sono già state archiviate, per altre è solo questione di giorni.

DUE CERTEZZE - Partiamo da Sandro Tonali. Dopo l’intesa raggiunta col Brescia e la firma di ieri sul nuovo accordo con il club, il centrocampista si presenterà stamane a Milanello per rispondere alla convocazione di Pioli. Così come Calabria, il quale - come riporta La Gazzetta dello Sport - si appresta a festeggiare il nuovo matrimonio con il Milan. In questi giorni sono stati definiti i dettagli del rinnovo fino al 2025. L’esterno guadagnava circa un milione di euro a stagione e ha ottenuto il raddoppio dello stipendio (più bonus).

ACCELERATA PER KESSIE - E nelle prossime settimane toccherà anche a Franck Kessie. I vertici societari hanno deciso di alzare l’offerta per il centrocampista ivoriano e già ieri sono ripresi i contatti con il suo rappresentante, il manager George Atangana. Il Milan vuol chiudere la questione in tempi brevi ed è disposto a venire incontro alle esigenze del giocatore.