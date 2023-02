Gazzetta - Tutti pazzi per Hojlund: c'è anche il Milan. Vale già 40 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le grandi sorprese di questa stagione in Serie A, c'è sicuramente Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Atalanta (è già a quota 5 reti in campionato, l'ultima sabato contro la Lazio). Acquistato dai bergamaschi la scorsa estate dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro, ora il suo valore è già almeno raddoppiato ed è destinato a raggiungere presto i 40 milioni.

MILAN ALLA FINESTRA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sul giocatore danese hanno già messo gli occhi diversi club sia italiani che stranieri. Tra questi ci sarebbe anche il Milan che è probabile che in estate faccia un investimento importante proprio sul centravanti. Ovviamente per i rossoneri, ma lo stesso discorso vale anche per Inter, Juventus e Napoli, non sarà facile battere la concorrenza delle squadre di Premier League che hanno mezzi economici superiori rispetto alle società italiane.

RINFORZO PER L'ATTACCO - Se nerazzurri, bianconeri e partenopei potrebbero prendere Hojlund per sostituire eventualmente uno degli attuali attaccanti (Lukaku, Vlahovc e Osimhan), per il Milan il danese rappresenterebbe un importante rinforzo per l'attacco. Anche perchè in estate verranno fatte riflessioni importanti sul reparto offensivo rossonero: se Giroud è vicino al rinnovo per un altro anno, Origi non sta convincendo in questi primi mesi a Milanello, mentre è ancora da capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic.