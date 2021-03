Gazzetta - Tutti pazzi per Vlahovic: il Milan lo vorrebbe affiancare al suo idolo Ibra, c'è anche la Roma

La tripletta di sabato contro il Benevento ha confermato ancora di più la crescita di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina che sta attirando l'attenzione di diversi top club. L'attaccante serbo classe 2000 ha un contratto con i viola fino al 30 giugno 2023 e al momento non sembra intenzionato a prendere in considerazione il rinnovo con il club gigliato, nonostante l'importante offerta del presidente Commisso che è disposto a triplicargli l'ingaggio (dagli attuali 400 mila euro a 1,2 milioni netti a stagione).

ROMA E MILAN - La Fiorentina sta cercando in ogni modo di fargli cambiare idea e di convincerlo a firmare il prolungamento, ma il giocatore è ovviamente attratto dalla possibilità di andare a giocare in un club più competitivo e ambizioso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei mesi scorsi Vlahovic ha ricevuto una proposta dalla Roma, ma ora c'è un'altra squadra interessata fortemente a lui, cioè il Milan. I giallorossi lo vorrebbero come sostituto di Dzeko, mentre i rossoneri sono pronti a prenderlo e metterlo al fianco del suo idolo Ibrahimovic per una stagione per farlo crescere ancora di più.

USCIRE ALLO SCOPERTO - Per ora da via Aldo Rossi non sono partite offerte ufficiali nè ai viola, nè al centravanti serbo, ma i vertici milanisti potrebbero presto uscire allo scoperto. Domenica, tra l'altro, è in programma Fiorentina-Milan, una chance in più per il Diavolo per visionare da vicino il giovane attaccante che ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante che il club di via Aldo Rossi vorrebbe abbassare inserendo qualche contropartita tecnica oppure proponendo ai viola degli scambi. Da capire se la Fiorentina sarà d'accordo...