Gazzetta - Tutto su Tomori: servono 28 milioni, in cassa ce ne sono già 15. E il Milan chiederà lo sconto

Tutti pazzi per Fikayo Tomori. Ma proprio tutti, dai tifosi ai compagni di squadra, da Pioli ai dirigenti del Milan, che faranno di tutto per acquistare il cartellino del difensore, il quale, dal canto suo, si trova bene a Milano e sarebbe felice di restare. Le condizioni ci sono tutte.

TESORETTO - Il riscatto dal Chelsea è fissato a 28 milioni: il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, tenterà di ottenere uno sconto, ma in cassa ci sono ancora i 15 milioni che erano stati stanziati a gennaio per rinforzare la difesa e che non sono stati spesi, visto che lo stesso Tomori è arrivato in prestito. Insomma, c’è già un tesoretto. E dalla qualificazione alla Champions potrebbero arrivare le risorse necessarie per questo e per altri investimenti.

PUNTO DI FORZA - Tomori ha scalato le classifiche di gradimento dei tifosi, ma anche - e soprattutto! - le gerarchie interne, diventando un punto fermo e di forza della squadra di Pioli. L’inglese forma una coppia perfetta con l’esperto Kjaer, che pare ringiovanire al suo fianco. Un tandem che il Milan non ha intenzione di sciogliere.