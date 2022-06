Gazzetta - Ultimo giorno di contratto per Maldini e Massara. I possibili motivi di questa situazione

MilanNews.it

Ci siamo, oggi è il 30 giugno ed è l'ultimo giorno di contratto per il duo dirigenziale del Milan, Paolo Maldini e Ricky Massara, che ha contribuito in grande parte nella ricostruzione rossonera che ha portato, poco più di un mese fa, alla conquista del diciannovesimo Scudetto della storia. L'ottimismo per la firma rimane ma vengono alimentati un po' di dubbi su quelli che possono essere i retroscena.

Autonomia Maldini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola propone le tre domande chiave che ruotano intorno alla faccenda. La più importante è sicuramente: quali sono i motivi di un eventuale braccio di ferro tra le parti? Se si è arrivati così in fondo, dopo aver vinto un campionato dopo 11 anni, è evidente che qualcosina a livello interno ci sia da limare. Nonostante filtri da settimane ottimismo e ci sia la volontà dichiarata da tutti i protagonisti in causa di voler continuare gli uni con gli altri, ci sono dei dettagli da sistemare. In particolare, la questione verterebbe sull'autonomia che Paolo Maldini vorrebbe gli fosse riconosciuta. Il direttore dell'area tecnica vuole avere l'ultima parola su tutte le questioni che riguardano il suo ambito di competenza, quello tecnico, che è sostanzialmente quello del calciomercato.

Ottimismo

La seconda domanda che sorge spontanea è: perchè si è arrivati all'ultimo giorno? Evidentemente il passaggio di proprietà, processo avviato con il signing e in attesa di chiudersi con il closing, ha rallentato le cose, come era prevedibile. Maldini e Cardinale hanno già avuto un incontro molto positivo e lo stesso fondatore di RedBird ha assicurato di voler riporre la sua fiducia sulla leggenda rossonera. Infine, la domanda a cui tutti vogliono dare risposta: Maldini e Massara rinnoveranno? L'ottimismo rimane, nonostante tutto, con i vari legali che sono al lavoro per cercare una quadra per andare a trovare il compromesso che riesca a sbloccare la situazione, e dunque anche il mercato dei Campioni d'Italia. Secondo la rosea si tratta anche con problemi di fuso, dal momento che i vertici Elliott si fanno sentire da New York. Certo è che si potrebbe anche andare avanti con le trattative oltre la scadenza dei contratti, il che potrebbe rivelarsi un ulteriore problema per mercato e inizio della stagione.