Gazzetta - Un Milan sempre più francese: Giroud parla con il Chelsea per liberarsi a zero, Bakayoko vuole tornare

La colonia francese all'interno della rosa del Milan è composta per ora da tre giocatori, vale a dire Theo Hernandez, Pierre Kalulu e Mike Maignan, ma è un numero che potrebbe aumentare molto presto: tra gli obiettivi di mercato dei rossoneri c'è infatti ormai da tempo Olivier Giroud, prima scelta per il ruolo di vice-Ibrahimovic, mentre per rinforzare il centrocampo è tornato di moda nei giorni scorsi il nome di Tiemoué Bakayoko.

SOLO A COSTO ZERO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che, in merito alla situazione dell'attaccante del Chelsea, spiega che l'intesa tra il giocatore e il Milan è stata trovata da tempo sulla base di un biennale con opzione sul terzo anno a quattro milioni netti a stagione, ma prima della firma del contratto Giroud dovrà liberarsi a zero dal Chelsea. Ora che la sua Francia è uscita dall'Europeo, Olivier è pronto per parlare con i dirigenti dei Blues e ottenere il via libera per trasferirsi gratis in rossonero (il Milan non ha nessuna intenzione di pagare per il suo cartellino).

BAKA VUOLE TORNARE - Il Diavolo dovrà invece sedersi al tavolo con il Chelsea per trattare l'eventuale ritorno a Milanello di Bakayoko, che è in scadenza con il club londinese il 30 giugno 2022. Il prestito appare un'ipotesi molto complessa (dovrebbe prima rinnovare), ma con un solo anno di contratto il prezzo non dovrebbe essere esagerato. Il centrocampista francese, intanto, spinge per tornare al Milan dove ha già giocato nella stagione 2018-2019.