Gazzetta - Vlasic vuole il Milan, ma occhio allo Zenit: offerta da 25 mln, il CSKA vacilla

Se dipendesse da lui sarebbe probabilmente già a Milanello ad allenarsi con la squadra di Stefano Pioli, ma purtroppo per Nikola Vlasic il sogno Milan resta in forte dubbio. Lui continua a voler indossare la maglia rossonera e lo ha già comunicato ai dirigenti del CSKA Mosca, i quali però stanno ora vacillando davanti ad un'offerta da 25 milioni di euro per il croato arrivata dallo Zenit San Pietroburgo.

OFFERTA ZENIT - Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club moscovita, in difficoltà finanziaria e quindi in cerca di soldi da immettere subito nelle proprie casse, è molto attratto dall'offerta dello Zenit che sarebbe pronto a versare subito i 25 milioni. Se il Milan non vuole perdere il giocatore croato dovrà muoversi in fretta e fare un mossa importante già nei prossimi giorni.

NODO FORMULA - Il problema resta però sempre la formula del trasferimento di Vlasic: i rossoneri continuano infatti a volerlo prendere in prestito con diritto di riscatto (anche a cifre importanti, come accaduto per Tomori), mentre il CSKA vuole avere la certezza di incassare quei soldi e quindi prende in considerazione solo la cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Vlasic attende un segnale dal Milan e pur di indossare la maglia rossonera è disposto anche ad accettare un ingaggio più basso rispetto a quello che è pronto ad offrirgli lo Zenit.