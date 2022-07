Gazzetta - Yacine e Sandro, classe 2000. Adli pronto a imparare da Tonali

Forse è ancora troppo premturo parlare di Tonali e Adli come coppia del futuro per il centrocampo rossonero. Mentre Sandro, nella pssata stagione ha fatto enormi miglioramente sotto tutti i punti di vista, è giusto che il francese abbia il tempo di ambientarsi nella squadra, nel campionato e nella città. Ma dalle dichiarazioni rilasciate ieri, alcune anche in ottimo italiano, Yacine Adli sembra già sulla buona strada e chissà che Sandro Tonali non possa fargli da maestro.

Classe 2000

Come recita la Gazzetta dello Sport questa mattina, i due classe 2000 rossoneri sono pronti a prendersi il centrocampo rossonero, ognuno con i suoi tempo. Stessa età, capigliatura simile e ruolo in mezzo al campo, nonostante delle caratteristiche diverse. Proprio sui capelli, Tonali ha già scherzato nei giorni scorsi sui social scrivendo: "Sandro Adli o Yacine Tonali?". Insomma l'intesa fuori dal campo è già ottima. Dentro al campo forse ci vorrà ancora qualche tempo per un paio di ragioni. La coppia titolare sarà Tonali e Bennacer, con l'algerino che è una certezza ormai della formazione di Pioli e merita di trovare continuità in mezzo al campo. Per Adli così ci sarà il tempo di imparare e di inserirsi pronto per capire dove Pioli lo vorrà inserire. Ieri Adli ha confermato: "Sono un centrocampista atipico, posso giocare in diverse posizioni. Sono bravo nell’ultimo passaggio e ho visione di gioco, ma sono qui per migliorare. Pioli mi sta provando in zone diverse, quello che conta è giocare". Le intenzioni sono chiare, questo è l'importante.

Percorso simile

Che giochino insieme sin da subito o meno, sicuramente Adli potrà prendere esempio da Tonali, almeno per quanto riguarda il percorso. Anche Sandro, così come Yacine quest'anno, aveva fatto il grande salto nel Milan dopo essere retrocesso con la sua squadra: Brescia per l'azzurro, Bourdeaux per il transalpino. Chissà che Tonali non faccia da chioccia con il suo nuovo compagno e lo possa aiutare ad ambientarsi fin da subito, magari evitando o affrontando in modo diverso le difficioltà che il numero 8 rossonero aveva incontrato nel suo primo anno di Milan. Insomma Tonali, che nella scorsa stagione non solo ha migliorato il suo rendimento ma è diventato anche uno dei leader tecnici e morali dei Campioni d'Italia, è pronto per dare l'esempio. In questo quadretto non va dimenticato nemmeno Tommaso Pobega che torna al Milan per giocarsi le sue carte: centrocampista con caratteristiche ancora diverse e che ha un grosso vantaggio rispetto ad Adli, conosce bene la Serie A.