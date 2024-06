Gazzetta - Zirkzee deciderà il suo futuro solo dopo l'Europeo. Il Milan non molla, ma intanto valuta le alternative

vedi letture

Fino a qualche settimana fa, l'affare Zirkzee-Milan sembrava essere in dirittura di arrivo. La fumata bianca tanto attesa dai tifosi milanisti invece non è ancora arrivata e ci vorrà ancora un po' per arrivare alla conclusione di questa trattativa che si sta trasformando in una telenovela. A complicare tutto, oltre alla richiesta altissima di commissioni del suo agente Kia Joorabchian, è stata la convocazione last minute dell'attaccante del Bologna per l'Europeo con la sua Olanda.

DOPO L'EUROPEO - Come spiega stamattina La Gazzetta Sportiva, l'olandese ha fatto sapere a chi gli sta vicino che prenderà una decisione sul suo futuro solo dopo la fine del torneo in Germania. L'Olanda è in buona forma e può andare avanti nella competizione, dunque è probabile che si arrivi a luglio inoltrato. Il Milan non si scompone e aspetta, consapevole che nel frattempo altri club potrebbero mettere nel mirino Zirkzee, come per esempio il Manchester United che nei giorni scorsi ha chiesto informazioni. I rossoneri sperano poi che in questo periodo di stallo il suo agente si convinca ad abbassare le sue pretese perchè in via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di pagare 15 milioni di euro di commissioni.

PIANI B - I dirigenti del Diavolo, intanto, tengono vive anche altre piste: i piani B sono per esempio Jonathan David del Lille, da tempo seguito dal Milan, Samu Omorodion dell'Alaves, Artem Dovbyk del Girona, Armando Broja del Chelsea e anche Romelu Lukaku, su cui i rossoneri hanno preso informazioni nelle scorse settimana. Rientrato al Chelsea dopo la stagione in prestito alla Roma, il belga può diventare con il passare dei giorni un'opportunità di mercato visto che lascerà sicuramente i Blues.