Gazzetta - Zirkzee vota il Milan: 50 milioni più Saelemaekers. Spauracchio Premier

Joshua Zirkzee sarà uno degli oggetti del desiderio del mercato più pregiati. L'attaccante olandese piace un po' ovunque e in particolare il Milan lo ha messo in cima alla lista dei suoi desideri come nuovo attaccante su cui costruire il futuro post Olivier Giroud, che saluterà dopo tre anni in direzione Stati Uniti. Ancora è presto per parlare di trattative e accordi ma quello che si può immaginare è la volontà del giocatore che rimarrebbe volentieri in Italia.

La volontà di Zirkzee

Questa mattina la Gazzetta dello Sport è molto chiara nel suo titolo: "Zirkzee vota Milan". Chiaramente la strada è ancora lunga ma la notizia della rosea verte sul fatto che l'attaccante del Bologna rimarrebbe volentieri in Italia dove di fatto è esploso e dove sa come potersi esprimere. E in Italia chi strizza l'occhio più di tutti è proprio il Milan che sarebbe pronto a offrire a Zirkzee la maglia numero 9 e la centralità in un progetto ambizioso che è ancora ai blocchi di partenza. Per ora le parti si piacciono a vicenda. Quello che sembra sicuro è che l'olandese non vuole ritornare al Bayern Monaco: i tedeschi lo riporterebbero con 40 milioni in Baviera ma una concorrenza con gente come Kane e Tel, oltre che una prima esperienza non molto positiva, gli fanno scartare questa opzione. Come detto invece, il Milan propone un progetto interessante: da parte sua Zirkzee ha dimostrato di avere la mentalità giusta e le spalle grosse per saper reggere la pressione di San Siro. Quest'anno ha giocato alla Scala del Calcio tre partite e non ha mai sfigurato.

Arma Saelemaekers

Chiaramente l'ostacolo da superare è il Bologna. Dal suo punto di vista la squadra emiliana, specialmente se dovesse centrare una clamorosa qualificazione in Champions League, vorrebbe provare a trattenere Zirkzee almeno per un altro anno. I rossoblù però sono consapevoli che il mercato non è sentimentalista ed è molto probabile che quest'estate ci sarà la fila di squadre pronte a fare investimenti sul numero 9. Il metro di paragone è Hojlund che nell'ultima estate l'Atalanta ha ceduto per 70 milioni: era più giovane di Zirkzee ma aveva segnato un po' meno, perciò sembra che il Bologna sia orientato a chiedere la stessa cifra. Il Milan, dal canto suo, ha un'arma che potrebbe utilizzare a suo vantaggio: Alexis Saelemaekers. Il belga è finito in prestito al Bologna e piace molto a Motta: vale 10 milioni il suo riscatto. La rosea allora ipotizza che con 50 milioni più il cartellino di Alexis, il Milan potrebbe convincere la squadra emiliana. In tutto questo c'è la variabile Premier League: se una tra Manchester United e Arsenal decidesse di affondare il colpo, potrebbe far finire Zirkzee fuori mercato in un batter d'occhio.