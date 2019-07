Giampaolo a MTV: "La squadra mi è piaciuta. Abbiamo fatto un passo avanti"

Queste le parole a Milan TV di Marco Giampaolo dopo il match contro il Benfica:

Sulla prestazione: "Il risultato non è un problema, se la squadra non avesse cercato di interpretare un pensiero sarebbe stato un problema. Per 60 minuti ho visto un'idea di gioco, la squadra mi è piaciuta, anche se so che c'è ancora tanto su cui lavorare. La squadra non ha corsa all'indietro, ma in avanti. La squadra mi è piaciuta, ci sono delle cose da rivedere, ma i ragazzi hanno fatto bene finché ne hanno avuto".

Sui miglioramenti: "Alcune cose vanno fatte meglio, ma l'idea di gioco è questa. Abbiamo fatto meglio rispetto alla prima partita contro il Bayern Monaco in entrambe le fasi. Siamo stati più ordinati, l'ordine difensivo è figlio di quello offensivo. Abbiamo fatto un passo avanti".

Sulla squadra: "Io credo che se ti diverti corri anche con maggior piacere, se non ti diverti invece fai più fatica. Se vinci ti diverti, ma ora l'importante è costruire i presupposti per vincere. Dobbiamo andare avanti così e continuare a lavorare".