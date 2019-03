Gigio, annata da fenomeno: solo 3 gol incassati nel 2019. E la difesa è un fortino!

Nelle ultime partite, il Milan sta trovando qualche difficoltà a creare occasioni da gol e lo stesso Rino Gattuso ha messo in guardia i suoi dopo il sofferto successo contro il Sassuolo, spiegando che il Diavolo deve tornare a giocare bene e non può limitarsi solo a non subire gol. In questo momento, la difesa è certamente il punto di forza della squadra milanista, che nelle 11 partite giocate nel 2019 ha subito solo tre gol.

CHE NUMERO - Si tratta di un numero pazzesco, nessuno in Europa ha un dato del genere. E se il Milan subisce così poche reti il merito è ovviamente anche di Gigio Donnarumma che è tornato a giocare ad altissimi livelli: il giovane portiere rossonero è stato infatti spesso decisivo in questa stagione e al momento fargli gol è davvero difficile. Il grande lavoro difensivo di tutta la squadra milanista lo sta certamente aiutando, ma dove non ci arrivano i suoi compagni ci pensa Gigio che è quasi imperforabile.

NUOVI PREPARATORI - Nessuno nei cinque principali campionato europei ha i numeri di Donnarumma, il cui rendimento è tornato ad altissimi livelli anche grazie al lavoro dei nuovi preparatori scelti da Gattuso: dopo l'addio di Magni, sono infatti arrivati Fiori e Ragno che hanno cambiato metodo di lavoro e sembrano aver dato una scossa al giovane portiere rossonero, il quale è tornato a fornire grandissime prestazioni tra i pali.