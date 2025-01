Gimenez come Balotelli nel 2013: un (2)9 vero per puntare la Champions

vedi letture

Il Milan in campionato ha accumulato un ritardo importante non solo rispetto alla vetta, ma anche e soprattutto al quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione, che con una partita da recuperare dista 8 punti. La formazione di Sergio Conceiçao ha dimostrato di avere qualità e forza di reazione, soprattutto in Arabia Saudita, ma allo stesso tempo continua ad avere lacune che ne minano il percorso.

C'è bisogno di correre ai ripari, motivo per il quale la dirigenza rossonera sarebbe pronta a rinforzare la formazione del portoghese per questa seconda parte di stagione. Il primo innesto è arrivato ed ha anche firmato, Kyle Walker, per il secondo, invece, c'è bisogno di avere pazienza ed aspettare, anche perché convincere il Feyenoord a lasciar partire Santiago Gimenez in questo calciomercato si sta dimostrando essere un'impresa piuttosto ardua.

IL MILAN ALLA RICERCA DI UNA VERA PUNTA - Abraham e Morata non bastano, anche perché insieme (7 gol in totale) hanno segnato meno di Sebastiano Esposito, Lautaro Martinez, Lookman, Kean, Thuram e Retegui. Insomma, l'investimento fatto in estate dal Milan si sta dimostrando essere fino a questo momento un fallimento, motivo per il quale il Diavolo vorrebbe invertire la rotta andando a puntare su un vero numero (2)9, come Santiago Gimenez.

La distanza con il Feyenoord resiste, ma conquistato il sì del giocatore, la dirigenza rossonera si sarebbe adesso affidata a Rafaela Pimenta, agente del messicano, attualmente in Olanda per parlare con il club di Rotterdam. La volontà di Gimenez è chiara, vuole vestire rossonero, e dalle parti di via Aldo Rossi sono pronti ad accoglierlo a bravvia aperte, ma non è detto che il De club van Zuid lo accontenterà, soprattutto se non saranno soddisfatte le sue richieste economiche.

GIMENEZ COME BALOTELLI NEL 2013 - L'eventuale approdo in rossonero di Gimenez lo potremmo paragonare a quello di Mario Balotelli nel gennaio 2013. Anche 12 anni fa la formazione di allora, guidata da Massimiliano Allegri, era in netto ritardo in campionato, con la zona Champions che distava ben 6 punti. L'arrivo si Super Mario, però, cambio le sorti di quella stagione, con l'italiano che fece 13 gol in una seconda parte di stagione che vide il Milan acciuffare all'ultima giornata il terzo posto, necessario per la qualificazione ai preliminari della competizione europea per club più importante. Balotelli riportò entusiasmo ad un ambiente scarico e cupo per una prima parte di stagione deludente, e chissà che Gimenez non possa fare lo stesso. Prima, però, bisogna prenderlo.

30MLN (O PIÙ) PER UN INVESTIMENTO RIMANDATO TROPPE VOLTE - Complice il momento che sta attraversando la squadra, il Milan si trova costretto a ricorrere nel calciomercato per cercare di limitare gli errori fatti in estate. Uno di questi, per numeri e rendimento, è Alvaro Morata, che si credeva potesse essere l'erede ideale per Giroud. Al momento lo spagnolo starebbe deludendo, con il Milan che adesso vorrebbe correre ai ripari prendendo Santiago Gimenez.

Questo investimento andava fatto in estate, ma meglio tardi che mai a questo punto, anche perché al Diavolo manca una prima punta di peso da tanto, forse anche troppo tempo se escludiamo da questo discorso Giroud. L'ultima? Carlos Bacca, o meglio ancora lo stesso Balotelli. Se poi vogliamo andare dietro nel tempo, Zlatan Ibrahimovic, oggi in veste da dirigente.