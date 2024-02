Giroud 700... and counting? Per il suo rinnovo trattamento alla Ibrahimovic

Contro il Rennes, Olivier Giroud ha raggiunto il traguardo delle 700 partite giocate in carriera; è ormai datato il debutto del 24 marzo 2006 con la maglia del Grenoble in Ligue 2, all’età di 19 anni, tanto che una vita dopo (18 anni esatti) si trova ancora a calcare i campi più importanti d'Europa e del mondo con 281 gol e 101 assist sul groppone.

Le 700 partite sono state, dunque, raggiunge. Quante altre ne aggiungerà? Sicuramente Giroud continuerà a giocare - con la grande professionalità che l'ha sempre contraddistinto - fino a fine stagione con la maglia rossonera addosso, cercando di migliorare gli ottimi numeri attuali (12 gol e 9 assist tra tutte le competizioni) e di portare la squadra di Pioli il più lontano possibile in campionato e, magari, ad alzare a Dublino l'Europa League. E poi? E poi deciderà lui stesso, valutando tutto tra impegni della professione e impegni familiari in quel di Milano.Lo ha confermato a SkySport l'amministratore delegato Giorgio Furlani: "Giroud è arrivato e ha firmato per due anni, poi ha prolungato per un altro anno perchè aveva fatto molto bene. Forse è un po' presto, ma la porta è aperta se vuole restare". Gli Stati Uniti restano una opzione interessante per la prossima stagione, ma ogni valutazione è rinviata alla primavera inoltrata. Il trattamento è un po' alla Ibrahimovic: se Giroud vorrà restare al Milan, al suo contratto basterà apporci una firma.