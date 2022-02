Giroud a CBS Sport: "Non mi considero un eroe, l'attaccante è in campo per fare gol. Fiero di questa squadra"

Al termine di Inter-Milan Olivier Giroud, MOTM con la sua doppietta, ha parlato a CBS Sports. Queste le sue dichiarazioni:

È stato il tuo primo Derby della Madonnina, come ti senti ad essere l’eroe per i rossoneri? “Non mi piace dire che sono l’eroe. Ovviamente un attaccante è in campo per fare gol, sono stato anche un po’ fortunato, al posto giusto al momento giusto per il primo. Sul secondo invece ho fatto una cosa che mi piace fare, e Calabria mi ha dato una bella palla. Siamo tornati in gara dopo un primo tempo difficile, loro non hanno chiuso la partita e noi abbiamo dimostrato un grande spirito di squadra ribaltandola. Sono fiero di questa squadra”.

Sulla prestazione nel secondo tempo: “Ci siamo detti di dover dare tutto nel secondo tempo, non c’erano altre strade. È una partita da sei punti, lo sapevamo e ce l’abbiamo fatta. Ora siamo in una posizione migliore ma ancora dietro l’Inter. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la nostra squadra ha un grande carattere”.

Sull’atmosfera nello spogliatoio: “Avevamo bisogno di una vittoria del genere per continuare forte. Dobbiamo continuare a lavorare bene, pensando partita per partita, sperando anche che gli avversari possano inciampare una o due volte (ride, ndr)”.