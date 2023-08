Giroud certezza del Milan: il francese è pronto a dimsotrare che l'età è solo un numero

In un mercato colmo di acquisti da parte del Milan, Stefano Pioli si affiderà, almeno per questo inizio di campionato, ancora una volta ad Olivier Giroud. L'attaccante francese è una delle certezze dell'allenatore rossonero e di questo Milan, anche se i rossoneri rimangono comunque sull'attento nel caso dovessero uscire occasioni importanti in questo finale di mercato estivo.

Inizio difficile

Nonostante un avvio di pre-season un po' a rilento - solo un gol realizzato contro la Juventus - sarà comunque Olivier Giroud a cominciare il campionato da titolare, già dalla gara con il Bologna, dove l'anno scorso realizzò uno dei gol più belli della stagione. Okafor sarà un'alternativa al francese in attesa che la società rossonera acquisti una punta.

L'età non conta

E con l'arrivo di un altro numero nove, però, la precedenza andrebbe ancora all'ex Chelsea, che in questi due anni in rossonero ha dimostrato che l'età è solo un numero e che l'istinto da bomber non svanirà mai. Nelle ultime due stagioni, infatti, il francese ha realizzato ben 32 gol in 85 partite. Numeri importanti per un giocatore che non sempre è partito titolarissimo a causa di infortuni e turnover.