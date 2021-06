Giroud, rinnovo a sorpresa con il Chelsea. Ma il francese può ancora lasciare i Blues

Olivier Giroud rinnova con il Chelsea fino a giugno 2022, è ufficiale. A comunicarlo è lo stesso club londinese, rivelando che l'opzione per il prolungamento annuale è stata esercitata addirittura ad aprile.

Marina Granovskaia, dirigente del club inglese, ha commentato così la notizia sul sito ufficiale della squadra: "Olivier è stato parte cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della nostra FA Cup nel 2018 fino agli 11 gol segnati nel percorso fatto per vincere l'Europa League nel 2019. Ha continuato a segnare reti determinati e non dimenticheremo mai il suo apporto contro l'Atletico Madrid in Champions League in questa stagione. Con così tanto ancora da giocare c’era solo una decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato l'opzione per prolungare il suo contratto ad aprile".

Nizaar Kinsella, giornalista di Goal.com che segue da vicino tutte le vicende del mondo Chelsea, si è detto sorpreso di questo prolungamento: "Un altro anno per Giroud, sono sorpreso ma sospetto ancora che possa andarsene, però con il Chelsea che in questo caso riceva qualcosa dalla sua cessione. Olivier Giroud sa che è molto improbabile che sarà titolare la prossima stagione per il Chelsea, quindi è una situazione da tenere d'occhio".

Dello stesso avviso è anche Matt Law, giornalista per "The Telegraph", che dopo l'incredulità per la news: "Questa notizia mi ha scioccato" ha confermato che il francese potrebbe lo stesso lasciare Londra: "Giroud può lasciare comunque il Chelsea ques'estate, ma la palla ora è in mano al club. Furbo".

“Il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale ma con la promessa che in caso di offerte di un club estero sarebbe aperta a liberarlo”. È la nota rilasciata dagli agenti di Olivier Giroud a calciomercato.com.