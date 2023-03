Gli occhi del Milan su Baldanzi, il gioiellino con la passione per il rossonero

La premessa è che, al momento, non sono ancora iniziate le trattative tra Milan ed Empoli . Ma Tommaso Baldanzi , trequartista degli azzurri classe 2003, piace tantissimo agli addetti ai lavori di via Aldo Rossi. Il suo, però, è un profilo che non intriga solo la dirigenza rossonera: sono diverse, infatti, le squadre interessate al gioiellino della società toscana - su tutte Lazio, Napoli e Roma, ma anche qualche squadra straniera sarebbe pronta a sondare il terreno per aggiudicarsi il suo cartellino.

L'IDEA DEL MILAN - Come vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa, il Milan starebbe costantemente seguendo con particolare attenzione le partite del talento di scuola Empoli. Il giocatore è ritenuto funzionale al progetto dei rossoneri: il costo del cartellino, poi, non è esorbitante (si parla di una cifra tra i 10 ed i 20 milioni di euro, che potrebbe variare in base alle proposte che verranno avanzate), ma soprattutto si parla di un giovane con grande tecnica, corsa e conoscenza del nostro calcio. Ma qual è l'idea dei rossoneri per arrivare al giocatore? Maikol Cifuentes. Il giocatore classe 2005 del vivaio del Diavolo, considerato come uno dei più promettenti anche se è stato purtroppo colpito da diversi infortuni, piace molto alla società di Fabrizio Corsi. Il suo profilo, infatti, viene indicato come altamente futuribile e adatto al modello Empoli. E potrebbe essere inserito, in estate, perché in scadenza a giugno 2024, nella trattativa.

FATTORE ROSSONERO - Oltre all'offerta economica e progettuale, Tommaso Baldanzi, se contattato dal Milan, dovrà rispondere anche con un pizzico di cuore, dato che il baby-prodigio che in questa stagione sta sbalordendo la città toscana era tifoso rossonero da bambino. Una chiamata, dunque, a cui sarebbe difficile dire di no. Ma, in questo caso, bisognerà capire, poi, quale sarebbe il suo ruolo. Il Milan, infatti, è in attesa di novità sul fronte Brahim Diaz, visto che il Real Madrid pressa per riportarlo al Bernabeu nella prossima stagione. Ed in più c'è anche l'incognita Yacine Adli, che potrebbe lasciare il club nel corso dell'estate. Con due perdite, e con il solo Charles De Ketelaere rimasto, un investimento sulla trequarti andrebbe fatto. E Baldanzi sarebbe il colpo ideale, perché in grado di ricoprire più ruoli nei moduli più inflazionati da mister Stefano Pioli e per rapporto qualità-prezzo-età.