Gol annullato a Kessie: Maldini doveva esporsi e non stare muto (PODCAST)

Il day after di Milan-Napoli ha generato molte polemiche, soprattutto in merito all'episodio del gol annullato a Franck Kessie per fuorigioco di Giroud. Una situazione dubbia che ha privato i rossoneri del gol che sarebbe valso il pareggio e che li ha quindi condannati alla terza sconfitta in questo campionato. Nel post partita davanti ai microfoni si è presentato Stefano Pioli che ha provato a dare la sua versione sull'interpretazione dell'episodio ma, davanti a una situazione del genere, ci si sarebbe aspettati una presa di posizione da parte di Maldini e Massara. La dirigenza rossonera si farà sentire nelle sedi opportune non avendo intenzione di strillare davanti alle telecamere.

I dettagli nel podcast odierno a cura di Pietro Mazzara.