Gol, assist e leadership: il nuovo Milan deve ripartire da Reijnders e Pulisic

vedi letture

Christian Pulisic e Tijjani Reijnders: sono questi i due giocatori da cui deve ripartire il nuovo Milan. In una stagione che continua ad essere piena di alti e bassi, l'attaccante americano e il centrocampista olandese sono gli unici elementi della rosa milanista che stanno riuscendo a garantire una certa continuità di rendimento e di prestazioni. Anche nell'ultima vittoria contro il Como c'è, tanto per cambiare, la loro firma: gol e assist per Reijnders e rete di Pulisic.

L'ESPLOSIONE DI TIJJI - Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, Tijji e Chris sono diventati i nuovi trascinatori e i nuovi leader del Milan. Nelle scorse stagioni era il Diavolo soprattutto d Theo Hernandez e Rafael Leao, ma ora è cambiato tutto e i rossoneri hanno nuovi uomini-guida. Se Pulisic sta dando continuità alla scorsa stagione, l'esplosione di Reijnders è stata incredibile: se la scorsa annata l'aveva chiusa con nessun gol in Champions League e tre in Serie A, quest'anno l'olandese è già a quota tre in Europa e nove in campionato. In pratica ha triplicato i suoi numeri. E siamo solo a metà marzo, dunque c'è tutto il tempo per migliorarli ulteriormente. Come premio della sua evoluzione rossonera, il club di via Aldo Rossi lo ha blindato nelle scorse settimane con un nuovo contratto fino al 2030, con un ingaggio aumentato fino a 3,5 milioni di euro a stagione.

RINNOVO VICINO - Anche Pulisic è vicino al prolungamento con il Milan: l'accordo tra le parti sembra essere imminente e presto ci sarà anche la firma e l'ufficialità. L'americano, come Reijnders, avrà un aumento dello stipendio e arriverà a guadagnare 5 milioni di euro all'anno, cifre da top player, vale a dire lo status che oggi lo rappresenta perfettamente. L'ex Chelsea aveva chiuso la scorsa stagione con un gol in Champions e 12 in Serie A, oggi è a quota quattro reti in Europa e nove in campionato. L'ultima è arrivata sabato a San Siro per il momentaneo pareggio contro il Como, poi c'è stato il gol vittoria di Reijnders, l'altro nuovo leader del Milan.