Gol e dinamismo pronti per il futuro: questo è Kevin Zeroli

Citando le splendide parole di Eleanor Roosevelt: "Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni". L'interessante focus, riguardante i sogni e il futuro è certamente dedicato a Kevin Zeroli, talento classe 05' della Primavera di mister Ignazio Abate. Con un importante dote tecnica e un imponente struttura fisica, quasi un metro e novanta in altezza, il giovane centrocampista originario di Busto Arsizio è sempre più un punto fermo nel presente del Milan Primavera: due reti in sei presenze in campionato, altri due importanti sigilli siglati contro il Borussia Dortmund nella Youth League.

Giocatore versatile e duttile in molte zone di campo, il suo percorso sembrava esser lontano dal calcio: incontra il mondo Milan a soli 5 anni, ma prima del pallone sembrava potersi indirizzare verso la ginnastica o le arti marziali. Kevin però ha saputo imporsi nelle giovanili rossonere, fino a risultare oggi un elemento chiave, oltre che capitano, della squadra di Abate. Non solo, anche gli occhi di Stefano Pioli hanno saputo osservare i movimenti del giovane centrocampista, tanto da convocarlo nella tournèe estiva americana 2023 esordendo, inoltre nell'amichevole contro la Juventus persa ai calci di rigore.

Insieme a Bartesaghi, Zeroli rappresenta un diamante grezzo sul quale sarà necessario lavorarci con cura e attenzione, cogliendone le pregiate caratteristiche utili per poter risultare determinante per il futuro della squadra rossonera, ma perchè no, anche con la possibilità di crescere e migliorare al fianco dei giocatori della prima squadra. Zeroli è il futuro del diavolo rossonero, e sarà ancor più determinante lavorare bene sul presente, incentrato ora sul Milan Primavera, capolista proprio come la prima squadra.