Gol e personalità, il Milan scommette su Ibrahimovic: sta bene e può far crescere il gruppo

Adesso non ci sono più dubbi: il Milan ha deciso di puntare con decisione su Ibrahimovic. Con decisione e convinzione. Già, perché i vertici rossoneri sono pronti a scommettere sulla tenuta atletica del gigante svedese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Maldini e Boban lo hanno seguito durante la sua esperienza negli States e sono convinti che possa ancora dare un grande contributo alla squadra.

LEADERSHIP - Certo, Ibra non ha più la rapidità di un tempo, ma sul breve è ancora dotato di ottimi spunti. E sa calciare in porta come pochi. Nessun dubbio, dunque, sulla brillantezza del classe ’81: con Zlatan il tempo sembra essersi fermato. Il Milan, inoltre, punta su di lui anche per la crescita del gruppo. Con la sua mentalità vincente e la fame di vittorie, infatti, Ibrahimovic potrebbe insegnare molto a ragazzi come Rafael Leao.

AL TOP - Insomma, gol e personalità: i rossoneri sono alla ricerca di un leader e sono convinti che lo smalto di Ibra, nonostante le tante battaglie di una carriera lunghissima, sia intatto. Secondo Maldini e Boban, dunque, lo svedese può ancora brillare nel campionato italiano. E soprattutto può dare una svegliata a un gruppo sì di qualità ma ancora (troppo) immaturo.