I dettagli del contratto di Morata e quelli possibili di Fullkrug. Due rinforzi a centrocampo

Nella giornata di ieri il Milan ha chiuso il primo acquisto della sua estate. Alvaro Morata, infatti, ha sostenuto la prima parte delle visite mediche e ha firmato il nuovo contratto con il club rossonero, il quale comprende un accordo di quattro anni a cinque milioni di euro a stagione più bonus più la possibilità di prolungarlo per un altro anno se nel 2027-2028 lo spagnolo riuscisse a segnare almeno venti tra gol e assist.

Non l’unico

Come è chiaro, però, Morata non sarà l’unica punta centrale ad arrivare in rossonero in questa estate. Negli ultimi giorni il Milan ha intensificato i contatti con Niclas Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund che ha dato ampia disponibilità al trasferimento in Italia. C’è ora da trattare con il Borussia Dortmund che, dopo aver preso Guirassy, chiede 15 milioni di euro per liberare il tedesco. Trattativa fattibile per un giocatore che, essendo complementare a Morata, potrebbe essere determinante nell’economia della stagione rossonera.

Movimenti a centrocampo

Youssouf Fofana è sempre il primo nome per la mediana, ma il Monaco non scende dalla richiesta di 25 milioni di euro. Il Milan, per ora, ne ha offerti circa 10 in meno, ma si vuole trovare una via di mezzo: é possibile che, puntando sulla volontà del calciatore, l’affare possa farsi a 18 milioni più bonus. Nel mentre, è spuntato anche il nome di Lazar Samardzic. Non è alternativo a Fofana, ma un acquisto da fare nel caso il Milan riuscisse a cedere Adli e Pobega. A breve la dirigenza di via Aldo Rossi incontrerà il padre del ragazzo.