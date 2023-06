I giorni dei parametri zero. Milan forte su alcuni profili: è il momento di affondare

MilanNews.it

Dopo il licenziamento di Paolo Maldini e l'addio conseguente di Ricky Massara, il Milan ha ripreso a far lavorare gli ingranaggi del suo calciomercato alimentati dal nuovo gruppo di lavoro, capitanati dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, dal capo area scout Geoffrey Moncada e dall'allenatore Stefano Pioli. Tra le tante idee del modus operandi rossonero, ve ne è una che porta dritta ai giocatori in scadenza al 30 giugno 2023.

È in questi giorni, d'altronde, che si definisce il futuro di tantissimi giocatori a parametro zero, che non hanno cioè rinnovato il contratto con i propri club di appartenenza e che stanno cercando una nuova squadra in cui trasferirsi senza che essa spenda più di un euro (commissioni escluse) per l'acquisto del cartellino. Il Milan guarda con molto interesse a questa lista, ben consapevole che, con le tante caselle da riempire nella rosa a disposizione di Pioli, portare a casa qualche giocatore di livello senza togliere denaro al budget estivo potrebbe essere davvero determinante.Già da settimane il parametro zero più in voga dalle parti di Casa Milan è quello di Daichi Kamada, centrocampista classe 1996 in scadenza con l'Eintracht Francoforte; nelle ultime ore, dopo un piccolo rallentamento della trattativa, i rossoneri hanno deciso di continuare a puntare sul giapponese. Occhi puntati anche su Marcus Thuram, punta in uscita dal Borussias Mönchengladbach, sul quale c'è forte il PSG. Insomma: le occasioni sono tante e ghiotte e... bisognerà chiuderle in fretta.