I numeri dell'estate rossonera - 7: le nostre Champions da onorare nel girone con PSG, Borussia e il Newcastle di Tonali

Continua il nostro appuntamento con i numeri dell'estate rossonera! Numero 7, come le Champions League vinte dal Milan nella sua storia, che danno ai rossoneri un appeal internazionale che nel mondo non ha eguali (se non nel Real Madrid). Un blasone che andrà rispettato prima di tutto da Pioli e i suoi ragazzi, che dovranno affrontare a testa alta quello che è il girone Champions più difficile ma anche più emozionante.

Dopo una semifinale inattesa, i rossoneri di mister Stefano Pioli sono chiamati ad un'altra grande impresa, a partire dalla prima gara della nuova edizione della Champions League. Il Milan, nei sorteggi del 31 agosto, ha avuto tutt’altro che fortuna, beccando nel proprio girone tre squadre di altissimo livello: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Un girone d'inferno per i rossoneri.

Sarà sicuramente una sfida molto invitante e stimolante per Stefano Pioli, che, di certo, vorrebbe ripetere lo stesso percorso della passata stagione, fermandosi in semifinale per mano dell'Inter. La rosa composta questa estate, con innesti di livello, ha aumentato anche l'esperienza in campo internazionale con giocatori del calibro di Pulisic, Loftus-Cheek, Chukwueze, giocatori che conosco l'Europa meglio di molti altri rossoneri in rosa.

Di seguito ecco come si incastreranno gli impegni di Champions League con quelli di Serie A.

19 settembre: Milan-Newcastle - Tra tra Inter (A) e Verona (H)

4 ottobre: Borussia-Milan - Tra Lazio (H) e Genoa (A)

25 ottobre: Psg-Milan -Tra Juventus (H) e Napoli (A)

7 novembre: Milan-Psg - Tra Udinese (H) e Lecce (A)

28 novembre: Milan-Borussia - Tra Fiorentina (H) e Frosinone (H)

13 dicembre: Newcastle-Milan - Tra Atalanta (A) e Monza (H).