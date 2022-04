I record del Milan: da Maignan e Leao al gioco di squadra, fino al primato con l'età media più bassa in Europa

MilanNews.it

Dopo l'ultima sosta per le nazionali, il campionato italiano è pronto per ripartire per le ultime otto giornate che diranno chi vincerà lo scudetto, chi andrà in Europa, chi si salverà e chi invece andrà in Serie B. Per quanto riguarda la lotta per il tricolore, in vetta alla classifica c'è il Milan di Stefano Pioli che è primo anche perchè sta ottenendo tanti record e primati in alcune classifiche speciali.

GIOCO COLLETTIVO - Football Analyst, il programma di SkySport24 che racconta il calcio attraverso i numeri, riferisce per esempio che il Milan è la squadra della Serie A che produce più tiri partendo da un recupero di palla alto. Questa statistica testimonia perfettamente il gioco aggressivo dei rossoneri che, su precisa richiesta di Stefano Pioli, cercano sempre di recuperare il pallone già nella trequarti dell'avversario. In questo senso, non è un caso che contro Udinese e Salernitana, vale a dire le due formazioni hanno completato meno passaggi nella propria metà campo in Serie A, sono arrivati solo due pareggi nel girone di ritorno. Dietro al primato rossonero, c'è soprattutto il gioco collettivo, tanto che il Milan, con il gol di Bennacer contro il Cagliari, è diventata la squadra nel massimo campionato italiano che ha segnato più reti su azioni con almeno 10 passaggi (ben 9 gol).

MAIGNAN E LEAO - Ovviamente ci sono poi anche alcuni singoli che stanno emergendo in modo particolare e che si stanno dimostrando più decisivi di altri. Tra questi ci sono per esempio Mike Maignan e Rafael Leao, già determinanti in più occasioni in questa stagione. Il portiere francese è primo per rapporto tra xGOT, cioè gli “expected goal on target” (si tratta del valore che si dà un tiro dopo che è stato effettuato e che solo un intervento del portiere può negare il gol) e gol subiti (+5,4). Per quanto riguarda il portoghese, invece, il giovane attaccante rossonero è primo per dribbling tentati ed effettuati in Serie A.

ETA' MEDIA PIÙ BASSA - C'è poi un altro primato del Diavolo che non riguarda l'Italia, ma che tiene conto dei cinque principali campionati europei: tra le capoliste di Italia, Germania, Spagna, Inghilterra e Spagna, infatti, il Milan è infatti la squadra con l'età media più bassa con 26,4 anni (Bayern Monaco 27,4, Manchester City 27,6, PSG 28,4 e Real Madrid 28,5).