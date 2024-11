Ibra a Sky: "Mercato? Tra una settimana torna Bennacer. La squadra deve trovare sempre la stessa concentrazione"

Nel pre partita di Slovan Bratislava-Milan di Champions League, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente svedese.

Perché il Milan è così discontinuo tra Champions e campionato?

“La squadra deve trovare la stessa concentrazione come contro il Real Madrid. Ogni partita è importante, se vuoi arrivare in alto in tutte le partite devi essere concentrato e fare la prestazione. In qualche partita abbiamo sbagliato approccio, però abbiamo parlato con la squadra e lo sanno cosa fare, devono trovare questo clic”.

Sarà una serata diversa rispetto a sabato?

“Secondo me oggi è totalmente diverso. Sabato una partita chiusa con poche occasioni, con un avversario che non ti dava occasione di fare gioco. Oggi è totalmente diverso, speriamo di fare ancora di più e portare a casa un risultato diverso”.

Quali sono i riscontri con la società ad oggi?

“Siamo fiduciosi e stiamo lavorando tutti i giorni. Tutti lavoriamo con gli stessi obiettivi, il segreto è lavorare, ma non è un segreto”.

Avete pensato ad un mercato a gennaio dove poter prendere un giocatore che difenda un pochino di più?

“Secondo me se parliamo di difesa allora difende tutta la squadra, non diamo la colpa solo ai difensori. Per il mercato di gennaio ricordiamo che Bennacer tornerà tra una settimana, ci darà una mano con la sua qualità, sarà un extra a centrocampo. Poi vediamo da oggi al mercato cosa succederà, dopo questa partita ci sono sette partite. Siamo sempre con l’occhio aperto per vedere se portare qualcosa, siamo sempre in dialogo con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve”.