Ibra dal 1' con la Samp? Più di una suggestione. Per Todibo si cerca l'intesa finale

La sessione invernale di calciomercato è cominciata da poco e il Milan ha già chiuso l’affare Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha già svolto la prima amichevole contro la Rhodense: per lui un gol e un assist che hanno contribuito alla vittoria per 9-0 contro la squadra che milita in eccellenza. Oltre al neo numero 21, la società rossonera studia anche la strategia per concludere il secondo colpo di mercato, ovvero Jean-Clair Todibo.

IBRA, TUTT’ALTRO CHE 38 ANNI – L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha fatto letteralmente impazzire la piazza rossonera, che dopo tanti anni può tornare ad esultare per l’arrivo di un vero e proprio campione internazionale, che ha saputo farsi conoscere ovunque e si è fatto amare da tutti gli appassionati di calcio. Il numero 21 rossonero ieri ha esordito contro la Rhodense nella vittoria per 9-0 ed è partito dal primo minuto, per poi lasciare spazio a Piatek a fine primo tempo. L’attaccante svedese, quindi, ha molte probabilità di essere schierato tra gli undici titolari in vista della Samp, ma il ballottaggio con il polacco rimane comunque vivo.

TODIBO, LA SITUAZIONE - Massara, questa mattina a Milanello, è tornato con la disponibilità del giocatore al trasferimento. Adesso si lavorerà con il Barcellona per trovare la formula che accontenti tutte e tre le parti in causa e l'intermediario dell'operazione è già al lavoro. Si lavora ad un prestito con riscatto e controriscatto. Una scelta voluta da tutte e tre le parti in modo che il Milan possa comprarlo nel caso faccia bene questi sei mesi in Italia, così come il Barcellona si lascia un'opportunità di ricomprare il difensore nel caso il ragazzo abbia voglia di tornare in Spagna.