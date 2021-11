Ibra-Giroud, riparte la staffetta: il francese titolare a Firenze, lo svedese in Champions

Terminati gli impegni delle nazionali, è il momento di tornare in campo per le squadre di club. Il Milan è atteso sabato dall'insidiosa e sempre complicata trasferta di Firenze, mentre quattro giorni dopo è in programma il match di Champions League in casa dell'Atletico Madrid, nel quale i rossoneri dovranno vincere a tutti i costi per tenere vive le ultime speranze di qualificazione agli ottavi della competizione.

STAFFETTA - Come riporta Tuttosport, al Milan ripartirà anche la staffetta tra Zlatan Ibrahimovic, rientrato ieri a Milanello dopo il doppio impegno con la Svezia, e Olivier Giroud, che è invece rimasto a Milano durante la sosta e si allenato a Carnago per migliorare la sua condizione fisica. Proprio per il fatto di non essere stato convocato dalla Francia, il numero 9 rossonero è il favorito per partire dal primo minuto contro la Fiorentina, mentre mercoledì prossimo in Champions League contro l'Atletico Madrid toccherà allo svedese giocare da titolare.

IL PIANO DI PIOLI - Salvo sorprese e cambi di programma, questo è il "piano" che ha in mente Stefano Pioli, il quale per il momento continua a non voler schierare i due centravanti insieme. Finora è successo solo due volte (contro Verona e Bologna) e in entrambi i casi a partita in corso perchè il Milan doveva recuperare il risultato. Il tecnico milanista ha già ripetuto più volte che per vederli in campo insieme dall'inizio dovranno essere entrambi al 100% della condizione fisica.