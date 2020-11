Ibrahimovic a DAZN: "Questi ragazzi mi fanno sentire giovane, hanno una voglia pazzesca"

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da DAZN al temine di Udinese-Milan:

Ci racconti il gol? “Un bel gol ma è più importante la vittoria. Un gol da 3 punti in un match difficile, abbiamo dimostrato che vogliamo sempre di più. Si lavora e si soffre, la squadra sta bene”.

Palla a ibra: “Vogliamo tutti il pallone, quando c’è occasione tutti pensiamo di poter decidere con una giocata. Brahim è entrato bene, siamo la squadra più giovane in Europa. Mi fanno sentire giovane, ragazzi bravissimi, hanno una voglia incredibile e non sono mai soddisfatti né in partita né in allenamento”.

Un limite avere tanti giovani? “La pressione la prendo io e mi piace, loro non devono sentire questa cosa. Ci penso io, loro devono solo lavorare e crederci. I momenti difficili arrivano per tutti, fa parte delle stagioni. L’importante è lavorare e pensare positivo”.

Cosa può fermare il Milan? “Le cose stanno andando bene, facciamo una partita per volta e ogni partita è una finale. Poi vediamo dove arriviamo, ci siamo obiettivi collettivi e individuali. Spero che i tifosi possano tornare presto per vedere questo Milan, noi giochiamo per loro e spero possano fare presto questa avventura con noi”.