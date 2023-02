Ibrahimovic a Sanremo. E il Milan ne beneficia: la musica è davvero cambiata!

MilanNews.it

In parecchi, durante il periodo del Festival di Sanremo, avevano approfittato della coincidenza del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic per darlo pronto per la kermesse canora e sonora condotta da Amadeus. Ancora una volta, però, Zlatan Ibrahimovic ne ha approfittato per ribadire quanto sia estremamente dentro il progetto Milan e che con lui, a proposito di Sanremo, la musica rossonera sta davvero cambiando...

L'attaccante svedese si era così espresso l'8 febbraio a Claudio Raimondi di SportMediaset sul Milan in crisi: "Come in tutte le cose i piccoli dettagli fanno la differenza. Non è un buon periodo ma basta poco per cambiare. Se posso fare qualcosa lo faccio perché sono qui per aiutare. Adesso cambiamo la musica quando rientro”. Bene, coincidenza o conseguenza che sia - come ha simpaticamente e giustamente sottolineato un collega - il suo ritorno, assieme alle nuove scelte del mister, sta contribuendo alla rinascita del Milan.



